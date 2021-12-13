أكادير : النيران تلتهم منازل دون تسجيل خسائر في الارواح

2021-12-13 / 1:14 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الوقاية المدنية لأكادير ، صباح اليوم الاثنين 13 دجنبر الجاري، من إخماذ حريق شب بمنزل مكون من ثلاثة طوابق بحي السلام.

الحريق خلف خسائر مادية، في محتويات محل تجاري اسفل المنزل، وكذلك التهم كل محتويات الشقق اعلى المحل التجاري، الذي كان يضم مواد بلاستيكية واوني منزلية.

ولم يخلف الحريق أي خسائر في الارواح ، بعدما تمكن السكان من مغادرة منازلهم في حالة من الهلع و الرعب

و باشرت عناصر السلطات المحلية و الأمنية عمليات التحقيق في الحادث للكشف عن كل ملابساته الحقيقية .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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