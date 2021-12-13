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أمن الداخلة يحقق في قضية انتحار مسن داخل منزله

2021-12-13 / 9:19 صباحًا
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

إهتزت مدينة الداخلة مساء أمس الأحد، على واقع إنتحار رجل في عقده الخامس بحي السلام، وذلك بعد أن قرر وضع حد لحياته شنقا داخل منزله بالحي المذكور.

مصادر هبة بريس أكدت من مكان الحادث، أن الضحية تم العثور عليه جثة معلقة بحبل مثبت بسقف أحد غرف منزله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة الداخلة وكذا الشرطة العلمية، إنتقلت على وجه السرعة إلى مكان الواقعة، وبناء على تعليمات وكيل جلالة الملك تم فتح تحقيقا في الواقعة، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي وادي الذهب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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