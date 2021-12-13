انفجارات قوية جديدة لبركان جزيرة لابالما الإسبانية

2021-12-13 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

عاد بركان جزيرة لابالما الإسبانية يوم الأحد إلى حالة الثوران الحاد مرة أخرى، ما أسفر عن انفجارات شديدة وظهور سحابات ضخمة من الرماد البركاني في الأجواء.

وبين يومي السبت والأحد سجلت السلطات 24 زلزالا، لكن السكان المحليين لم يشعروا بأي منها. ورغم الأضرار لم يتم ربط أي إصابات أو وفيات مباشرة بالثوران.

وقال ماريانو هيرنانديز المسؤول الحكومي البارز في الجزيرة، إن الخبراء يواصلون قياس عدد وحجم الزلازل في المنطقة ومستويات ثاني أكسيد الكبريت.

وأضاف أن “جميع المؤشرات الرئيسية كانت منخفضة، لكن العلماء لم يحددوا بدقة متى يمكن أن يتوقف الثوران تماما”.

وتصاعدت حدة الثوران وتراجعت منذ بدأ في إطلاق الحمم البركانية لأول مرة في 19 سبتمبر. ودمر منذ ذلك الحين ما يقرب من 3000 مبنى محلي وأجبر عدة آلاف من السكان على مغادرة منازلهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إصابة رئيس جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

إصابة رئيس جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

2021-12-12 / 10:34 مساءً
Photo of بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا بسبب تفشي المتحور أوميكرون

بريطانيا ترفع مستوى التحذير من كورونا بسبب تفشي المتحور…

2021-12-12 / 9:39 مساءً
Photo of الصحة العالمية: “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع لكن أعراض المرض غير حادة

الصحة العالمية: “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع لكن أعراض المرض…

2021-12-12 / 9:02 مساءً
Photo of مالي تتعهد بتقديم جدول زمني لتنظيم الانتخابات قبل 31 يناير

مالي تتعهد بتقديم جدول زمني لتنظيم الانتخابات قبل 31…

2021-12-12 / 7:40 مساءً
Photo of دول “G7” تحذر روسيا من تبعات “غزوها” لأوكرانيا

دول “G7” تحذر روسيا من تبعات “غزوها” لأوكرانيا

2021-12-12 / 7:15 مساءً
Photo of وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يبحثون تحضيرات “القمة 42” في الرياض

وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يبحثون تحضيرات “القمة…

2021-12-12 / 6:38 مساءً
Photo of لا سيارة أو سائق بعد اليوم.. إسرائيل تجرد عائلة نتانياهو من الحماية

لا سيارة أو سائق بعد اليوم.. إسرائيل تجرد عائلة…

2021-12-12 / 4:15 مساءً
Photo of أغنى 10 أطفال في العالم لعام 2021

أغنى 10 أطفال في العالم لعام 2021

2021-12-12 / 2:45 مساءً
Photo of إسرائيل رفضت تزويد الإمارات بمنظومات دفاع جوي

إسرائيل رفضت تزويد الإمارات بمنظومات دفاع جوي

2021-12-12 / 1:51 مساءً
Photo of عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا

عشرات الآلاف في فيينا يحتجون ضد قيود كورونا

2021-12-12 / 12:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق