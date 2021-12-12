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طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-12 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عموما باستمرار الطقس البارد نسبيا والمصحوب محليا بصقيع، وذلك فوق كل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل على سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرت مطرية متفرقة مع تناثر حبات من الغبار فوق الشمال الشرقي لأقاليمنا الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشرقي بكل من الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و08 درجات بكل من المنطقة الشرقية، والريف، والجنوب الشرقي للبلاد، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و15 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، وشمال و شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و 18 درجة فيما تبقى من الأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 10 و17 درجة بالأطلس و بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و24 درجة بالريف، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و 31 درجة بالسهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، داخل منطقة سوس و جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وباقي السواحل الأخرى.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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