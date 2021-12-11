في نيوزيلندا.. شخص يتلقى 10 لقاحات ضد كورونا في يوم واحد

2021-12-11 / 3:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

بدأت السلطات الصحية النيوزيلندية تحقيقا بعد مزاعم بشأن تلقي رجل تطعيم ضد فيروس كورونا، لما يصل إلى عشر مرات، في يوم واحد، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع “ستاف” الإخباري الالكتروني السبت أنه يعتقد حصول الرجل على مال، مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين.

وذكرت مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف لموقع “ستاف” إن وزارة الصحة في البلاد، تأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

وأضافت “لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنية”.

وأضافت “أن وجود حالة تطعيم غير دقيقة، لا يعرضك فحسب لمخاطر، إنما يعرض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك لمخاطر وفرق الرعاية الصحية، التي تعالجك الآن، في المستقبل”.

وفي نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح.

وتلقى حوالي 89% من مواطني نيوزيلندا تطعيما كاملا. وأبلغت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها، خمسة ملايين نسمة، عن حوالي 12 ألف و500 حالة إصابة و46 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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