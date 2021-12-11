محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تنصف رئيس جماعة الرتبة بتاونات

ع محياوي _ هبة بريس

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم أمس الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس و القاضي بإلغاء انتخاب عبد الحق أبو سالم عضوا بجماعة الرتبة بدائرة غفساي بإقليم تاونات. وحكمت تصديا برفض الطلب الذي تقدم به منافسه عبد اللطيف القاسمي البقالي.

و في سياق الموضوع فقد حافظ أبو سالم على عضويته في الجماعة ومجلس جهة فاس/ مكناس، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحد نواب رئيس مجلس الجهة عبد الواحد الأنصاري، بعدما سبق لإدارية فاس أن ألغت في 22 شتنبر من سنة 2021، عضويته مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد قبولها طعن منافسه.

وكانت إدارية فاس قد إستندت في الحكم على السابق منع أبو سالم بقرار قضائي من الترشيح لولايتين متتاليتين، بداعي أنه ليست له أهلية الترشح بعدما صدر في حقه قبل 2 سنوات حكم نهائي عن إدارية الرباط الاستئنافية يجرده من صفة العضوية بالجماعة والمجلس الإقليمي.

وفاز أبو سالم المعروف بخدماته المتواصلة وعطفه على الطبقة الفقيرة بعضوية الجماعة القروية الرتبة عن الدائرة الثانية بدوار تامسنيت، وانتخب رئيسا لها قبل أن تقرر عمالة الإقليم إعادة تشكيل المكتب المسير رفعا لحالة التنافي.

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