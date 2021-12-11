أمن سمارة يطيح بعصابة ويحجز سيارات ومخدرات

2021-12-11 / 12:58 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر خاصة، أن عناصر الأمن التابعة للدائرة الثالثة للشرطة بمدينة السمارة، قد تمكنت مساء أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه، وذلك من أجل قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية.

وأوقفت المصالح الأمنية المعنيين بالأمر بعد إعداد كمين لهم، بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بحي السلام وسط مدينة السمارة، وبعد عملية التفتيش التي أجريت بداخل نفس المنزل من طرف العناصر الأمنية، تمكنوا من حجز كمية من مخدر الشيرا بلغ وزنها 3600 غراما، وكمية من مادة التبغ الخام وزنها 3600 غراما، بالإضافة إلى 750 غراما من مخدر “الكيف”، وخمس قنينات من المشروبات الكحولية، وكذا سكين خاص بتقطيع المخدرات، كما جرى حجز سيارتين ودراجة نارية، يشتبه تسخيرها في عملية الترويج.

المصادر ذاتها أكدت ل هبة بريس، أنه تم إخضاع جميع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد مدى ارتباط كل واحد منهم بهاته القضية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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