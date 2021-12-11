طقس الاربعاء
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طقس السبت .. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

2021-12-11 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية ،بالنسبة ليوم السبت، أن تستمر الأجواء الباردة نسبيا فوق المرتفعات ، الجنوب- الشرقي و الهضاب العليا مع تكون صقيع محلي.

ومن المرتقب أن تتشكل كتل ضبابية خلال الصباح و الليل محليا شمال المنطقة الشرقية و بالسواحل الشمالية و الوسطى، فيما سيظل الطقس غائما جزئيا بالشمال-الغربي للبلاد و صاف إلى قليل السحب بباقي الأرجاء . كما ستشهد الأقاليم الجنوبية تناثر حبات من الغبار.

الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية و جنوبية-شرقية شمالية بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 05 و ناقص2 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، ومابين 01 و 07 درجات بكل من المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي للبلاد، السايس و هضاب الفوسفاط ووالماس، و مابين 07 و 14 درجة بالواجهة المتوسطية ، السهول و السواحل الشمالية والوسطى و أيضا الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية وستكون مابين 13 و 17 درجة في باقي الاقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات ومابين 14 و19 درجة بالواجهة المتوسطية ،المنطقة الشرقية، منطقة طنجة، السايس، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وما بين 24 و 29 درجة داخل منطقة سوس و جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و23 درجة بباقي المناطق.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العراش ، وهائجا الى قوي الهيجان بالجنوب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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