الصحراء المغربية.. تشاد تجدد التأكيد على سمو دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع

2021-12-10 / 5:43 مساءً
0
هبة بريس

جدد وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج السيد شريف محمد زين التأكيد، اليوم الجمعة بالرباط، على موقف بلاده بخصوص سمو دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأوضح رئيس الدبلوماسية التشادية، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن بلاده دعت المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى “إعادة إحياء مسلسل المحادثات طبقا لروح قرار مجلس الأمن ذي الصلة 2602 “.

من جهته، أشاد السيد بوريطة بجمهورية تشاد لموقفها البناء بشأن قضية الصحراء المغربية ، مذكرا بأن هذه الدولة الإفريقية كانت قد سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية سنة 2006.

كما أبرز دعم تشاد للمقاربة البناءة التي تبناها الاتحاد الإفريقي إزاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأشار السيد بوريطة ، من جهة أخرى، إلى أن مباحثاته مع نظيره التشادي شكلت أيضا مناسبة لتنسيق المواقف ووجهات نظر البلدين بشأن عدد من القضايا المتعلقة بإفريقيا الغربية، ومنطقة الساحل، وتجمع دول الساحل والصحراء ، وذلك بهدف تفعيل هيئاته لتضطلع بدورها كاملا في مجال السلم والاستقرار في البلدان الأعضاء.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء..القضية الوطنية تحظى بدعم واسع في الأمم المتحدة

الصحراء..القضية الوطنية تحظى بدعم واسع في الأمم المتحدة

2021-12-10 / 6:52 مساءً
Photo of في واشنطن…احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات

في واشنطن…احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات

2021-12-10 / 6:18 مساءً
Photo of الداكي: 719 قاضية وقاض استفادوا من برنامج تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان

الداكي: 719 قاضية وقاض استفادوا من برنامج تعزيز القدرات…

2021-12-10 / 5:17 مساءً
Photo of أخنوش: نشتغل على تنزيل رؤية طموحة تستجيب لتطلعات المغاربة

أخنوش: نشتغل على تنزيل رؤية طموحة تستجيب لتطلعات المغاربة

2021-12-10 / 5:04 مساءً
Photo of وهبي لمسؤول إقليمي: “أنا وزير عدل على راس كلشي.. وكنعرف حتى لون تقاشرك”

وهبي لمسؤول إقليمي: “أنا وزير عدل على راس كلشي..…

2021-12-10 / 2:27 مساءً
Photo of منتدى التعاون الروسي العربي بمراكش.. هل سيجرؤ وزير خارجية الجزائر على الحضور؟

منتدى التعاون الروسي العربي بمراكش.. هل سيجرؤ وزير خارجية…

2021-12-10 / 11:19 صباحًا
Photo of العلمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية والأخيرة تعلن موقف بلادها من القضية الوطنية

العلمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية والأخيرة تعلن موقف…

2021-12-10 / 10:05 صباحًا
Photo of صحيفة إسبانية: الرباط تنتظر “خطوة مهمة” من مدريد لعودة العلاقات

صحيفة إسبانية: الرباط تنتظر “خطوة مهمة” من مدريد لعودة…

2021-12-10 / 9:11 صباحًا
Photo of مجلس التعاون الخليجي يدعو لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المغرب

مجلس التعاون الخليجي يدعو لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المغرب

2021-12-09 / 11:32 مساءً
Photo of خبير : البوليساريو ليس لديه أي صفة لكي يدعي تمثيل ساكنة الصحراء

خبير : البوليساريو ليس لديه أي صفة لكي يدعي…

2021-12-09 / 10:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق