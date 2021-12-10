“إلى تاريخ لاحق”.. غموض بلاغ الحكومة يضاعف مخاوف المواطنين والمقيمين

2021-12-10 / 1:25 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت الحكومة في بلاغ عممته مساء أمس تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين، من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نونبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق.

غموض بلاغ الحكومة الذي اختصر الفترة الزمنية للتمديد في عبارة “إلى تاريخ لاحق” جعل تساؤلات و مخاوف عدد من المغاربة و كذا المقيمين تتضاعف في ظل غياب الدقة ببلاغ التمديد.

و يتخوف المواطنون كما هو حال المقيمين أيضا من تواصل الإغلاق لفترة طويلة، و هو ما ستكون له انعكاسات وخيمة ليس فقط على الجانب الاقتصادي و إنما كذلك اجتماعيا.

و كان الكثير من المغاربة ينتظرون بلاغ الحكومة على أحر من الجمر، خاصة أن عددا منهم عالق خارج أرض الوطن و ينتظر الفرصة للعودة في ظل الظروف الصعبة التي بات يعيشها عدد منهم، و كذلك أصحاب المهن التي تضررت بغعل قرار الإغلاق و في مقدمتهم العاملون بقطاع السياحة.

و اكتفت السلطات بإعلان قرار تمديد إغلاق الحدود حتى وقت لاحق، رغم أن شركة الخطوط الملكية المغربية في تغريدة مقتضبة بموقع تويتر أشارت لإلغاء كل رحلاتها الدولية حتى يوم 31 دجنبر الجاري.

وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نونبر الماضي على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا، قبل أن يأتي قرار التمديد لوقت لاحق دون تحديده بالضبط.

ويندرج هذا القرار، وفق الحكومة، في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة “كوفيد-19” وحماية صحة المواطنين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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