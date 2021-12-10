طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تستمر الأجواء الباردة نسبيا خلال الليل والصباح فوق المرتفعات والهضاب العليا، فيما سيلاحظ مرور سحب كثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة.

وسيظل الطقس قليل السحب إلى غائم جزئيا بالشمال الغربي للبلاد وصاف إلى قليل السحب بباقي الأرجاء الأخرى. كما يرتقب تشكل بعض الكتل الضبابية خلال الصباح والليل فوق هضاب الفوسفاط ووالماس والسايس وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن هبات رياح قوية نوعا ما فوق الواجهة المتوسطية وعلى السواحل الوسطى، مع تناثر حبات من الغبار فوق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 درجات ودرجتين بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين درجة واحدة و7 درجات بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 7 و14 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 13 و17 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية وأقصى الشمال الغربي للبلاد والسايس ووالماس، وما بين 18 و23 درجة بالواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وشرق الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 23 و30 درجة بمنطقة سوس وباقي الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وشمال العرائش، وهائجا الى قوي الهيجان بالجنوب، وسيكون أحيانا قويا إلى جد قوي الهيجان في بداية النهار ما بين الجرف وطرفاية.

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