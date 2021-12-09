في ذكرى وفاته الأولى…القناة الثانية تكرم الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري

2021-12-09 / 5:28 مساءً
2
نجلاء مزيان : هبة بريس

بعد سنة على وفاته، حرصت القناة الثانية على تكريم الإعلامي المغربي الراحل صلاح الدين الغماري، عبر إطلاق إسمه على استوديو الأخبار الخاص بها .

و نشرت القناة الثانية على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” تدوينة جاءت كالتالي: “مضى عام على رحيل صديقنا وزميلنا، الصحافي القدير صلاح الدين الغماري… تكريما لروح المرحوم، القناة الثانية تطلق اسم الإعلامي الراحل على استوديو الأخبار، بحضور أفراد عائلته”.

و بدوره الإعلامي المغربي رشيد العلالي علق على هذه البادرة الطيبة عبر نفس المنصة قائلا :”بادرة طيبة من القناة الثانية، إطلاق اسم المرحوم الإعلامي صلاح الدين الغماري على استوديو الأخبار”.

و الجدير بالذكر أن الإعلامي صلاح الدين الغماري توفي السنة الفارطة إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، مخلفا ورائه حزن و صدمة كبيرتين لدى أهله و محبيه.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of عتقوني”.. الفنان محمد الريفي يوجه نداء استغاثة لوزير الصحة

عتقوني”.. الفنان محمد الريفي يوجه نداء استغاثة لوزير الصحة

2021-12-09 / 7:22 مساءً
Photo of حاتم عمور يغني لأسود الأطلس “viva Morocco “

حاتم عمور يغني لأسود الأطلس “viva Morocco “

2021-12-09 / 4:46 مساءً
Photo of مونيا لمكيمل لوزير الشباب والثقافة :” المغاربة عاناو بما فيه الكفاية “

مونيا لمكيمل لوزير الشباب والثقافة :” المغاربة عاناو بما…

2021-12-09 / 3:44 مساءً
Photo of رفقة زوجها التركي ..إيمان الباني تخوض تجربة التمثيل

رفقة زوجها التركي ..إيمان الباني تخوض تجربة التمثيل

2021-12-08 / 2:56 مساءً
Photo of حنان لخضر لوالدها الراحل : “حياتي توقفت بعد رحيلك”

حنان لخضر لوالدها الراحل : “حياتي توقفت بعد رحيلك”

2021-12-08 / 1:20 مساءً
Photo of أكادير : تأجيل مهرجان السينما والهجرة الى فبراير القادم

أكادير : تأجيل مهرجان السينما والهجرة الى فبراير القادم

2021-12-06 / 8:06 مساءً
Photo of حماقي يشعل إفتتاح ” لفورمولا 1″ بجدة و 85 مليونا تابعوا الحدث حول العالم

حماقي يشعل إفتتاح ” لفورمولا 1″ بجدة و 85…

2021-12-05 / 3:33 مساءً
Photo of نجل الخياري يطرح عمله الجديد “24”

نجل الخياري يطرح عمله الجديد “24”

2021-12-05 / 2:49 مساءً
Photo of “شكرا” ديو غنائي يجمع عبد الفتاح جريني وجميلة البدوي

“شكرا” ديو غنائي يجمع عبد الفتاح جريني وجميلة البدوي

2021-12-04 / 12:07 مساءً
Photo of ياسمين عبد العزيز لزوجها: “قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله”

ياسمين عبد العزيز لزوجها: “قعدت تقولي وحش الكون وكنت…

2021-12-04 / 11:13 صباحًا

‫2 تعليقات

  1. اشيد بهذه المبادرة الطيبة التي تاتي تكريما لروح الراحل صلاح الدين الغماري الصحافي القدير الذي اجتمعت فيه الاخلاق الطيبة والصدق في القول والعمل وياتي هذا التكريم تقديرا وعرفانا له لما قدمه من تضحيات جسام واعمال جليلة ازاء هذه المؤسسة الاعلامية وقد ترك رحيله فراغا كبيرا واثرا عميقا في نفوس زملاىه في العمل رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه ورزق اهله الصبر الجميل انا لله وانا اليه راجعون

  2. في الحقيقة بادرة جميلة جدا و تذكار وفاء و إخلاص و اعتراف من القناة الثانية فلها و لادارتها و لاطرها الإعلامية و الإدارية و التقنية كل الشكر و التقدير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق