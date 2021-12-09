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فرقة مكافحة المخدرات بسطات تطيح بشابين

2021-12-09 / 4:56 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أفادت مصادر هبة بريس، ان عناصر مكافحة المخدرات التابعة للأمن الولائي بسطات، أفلحت في حجز كميات من المخدرات وهي بصدد ترويجها على مستوى الطريق السيار، بعد أن قامت بتوقيف مشتبهين اثنين على خلفية الواقعة.

وأضافت مصادرنا، أن التفتيش الدقيق أسفر عن حجز مايقارب كليوغرام ونصف من مخدر الشيرا وهواتف نقالة ومبلغ يشتبه في كونه من عائدات هذا الفعل الاجرامي، في الوقت الذي تم فيه الاحتفاظ بالموقوفين الاثنين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

وزادت مصادرنا، أن توقيف المشتبه فيهما الشابان، جاءت على خلفية الحملات الأمنية التي تقوم بها فرق محاربة ترويج المخدرات بمختلف المناطق بالمدينة، وهما من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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