حاتم عمور يغني لأسود الأطلس “viva Morocco “

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي حاتم عمور عبر منصة إنستغرام، عن استعداده لطرح جديده الفني تحت عنوان ” viva Morocco” و الذي سيكون هدية للمنتخب المغربي بسبب تألقه في منافسات كأس العرب.

و صرح النجم المغربي أن أغنية ” viva Morocco ” هي عربون محبة و تقدير لأسود الأطلس، مضيفا أنها سوف تتضمن أسماء اللاعبين المشاركين في منافسات كأس العرب، و كذا اسم المدرب عموتة.

وكتب عمور عبر حسابه بنفس المنصة: “قريبا أغنية بعنوان “Viva Morocco”، وبأسماء اللاعبين والمدرب الحسين عموتة”.

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