آيت الطالب: “أوميكرون” ليس السبب في تدهور الحالة الوبائية بأوربا

لبنى ابروك - هبة بريس

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على استقرار الوضعية الوبائية بالمملكة، مشيرا الى أننا “اليوم في منطقة خضراء من الناحية الوبائية لكن هناك مسائل اخرى تتحكم في الأمر”.

وقال آيت الطالب في تصريحه في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، الدلتا ومتحوره هو سبب الموجة الخامسة في اوربا، مشددا على أن متحور أوميكرون ليس السبب في تدهور الحالة الوبائية في عدد من بلدان العالم.

وتابع الوزير قائلا “المغرب ليس في معزل على دول أخرى، على اعتبار أننا نتعامل مع عدد من البلدان، ومجموعة منها تشهد تدهورا في حالتها الوبائية”، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة حتى اليوم.

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