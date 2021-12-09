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طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-09 / 7:12 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا مصحوبا بجريحة في بعض المناطق بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وداخل المملكة.

وستهم سحب منخفضة مع كتل ضبابية في بعض المناطق بالسهول الشمالية والوسطى، وبقايا من الأمطار بمرتفعات الأطلس المتوسط والشمال الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، والسواحل والسهول الوسطى، ومن القطاع الغربي بشرق الواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و 2 درجة بالأطلس، وما بين 1 و6 درجات بكل من الريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، وما بين 6 و12 درجة بالواجهة المتوسطية، وبسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بالجنوب.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 9 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، و والماس، وأقصى الجنوب الشرقي، والواجهة المتوسطية وبهضاب الفوسفاط، وما بين 22 و25 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية سيصبح قوي الهيجان شرق الحسيمة، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مابين الرباط وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي السواحل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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