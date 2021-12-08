فايزر: اللقاح لا يزال فعّالًا ضد أوميكرون بعد “3 جرعات”

هبة بريس - وكالات

لا يزال اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته شركتا فايزر وبايونتيك “فعّالًا” على متحورة أوميكرون بعد “ثلاث جرعات”، حسبما أعلنت بايونتيك الأربعاء في بيان، مشيرة إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحورة “بحلول آذار/مارس”.

وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، “لا يزال اللقاح فعّالًا ضد كوفيد-19، لا سيّما ضد متحورة أوميكرون، في حال أُخذت ثلاث جرعات منه” بحيث “قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحورة”.

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