الناظور .. إتلاف حوالي 17 طنا من المخدرات المحجوزة بشتى انواعها

هبة بريس : وجدة

قامت إدارة الجمارك بالناظور أمس الثلاثاء 07 دجنبر الجاري، وتحت اشراف النيابة العامة المختصة بالناظور وكذا بتنسيق مع كافة المصالح المختصة، بحرق وإتلاف ما مجموعه 16 طنا و944 كيلوغرام و941 غراما من المخدرات بشتى أنواعها، حصيلة ما تم حجزه وإيداعه لدى جمارك الناظور.

و عملت إدارة الجمارك بالناظور على إتلافها بمطرح النفايات الواقع بجماعة اولاد ستوت، هي نتاج عمل متداوم لعدة مصالح أمنية، تابعة لنفوذ محكمتي الناظور والدريوش الإبتدائيتين.

وتم إتلاف عدة اصناف من الممنوعات المحجوزة، منها 16 طنا و180 كيلوغراما من مخدر الشيرا،و 42.5 كيلوغراما من الـكِيف، و09 كيلوغرامات و916 غراما من الكوكايين، منها كذلك711 كيلوغراما من “الطابا”، و16185 قرصا مهلوسا، و50 غراما من الهيروين.

وبلغت القيمة الاجمالية لمجموع الكميات المتلفة 171 مليون درهم و586 ألف درهما، أي ما يفوق 17.1 مليار سنتيم، وتدخل عمليات الحجز والضبط التي قامت بها مختلف الفرق الأمنية المتدخلة، في إطار محاربة الحيازة الغير مبررة للمخدرات، في إطار مكافحة الإتجار الدولي بالمخدرات وترويج الممنوعات.

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