المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف عالق بتنزانيا والجهات المعنية خارج التغطية

2021-12-08 / 10:13 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

في الوقت التي تتجه أنظار المغاربة صوب المنتخب الوطني “الرديف” المشارك بكأس العرب في قطر، يعاني المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف الأمرين بعدما علق بدولة تنزانيا دون تدخل أو اهتمام الجهات المعنية.

المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف الذي ضمن تأهلا تاريخيا قبل أيام لمونديال تركيا بعد فوزهم في المباراة التي جمعتهم بمنتخب كينيا، لم تدم فرحتهم طويلا بعدما وجدوا أنفسهم عالقين بتزانيا، إثر قرار إغلاق المجال الجوي.

“كابوس” الإغلاق الذي واجه أعضاء المنتخب الوطني، انضافت إليه حسب عدد من المصادر، لامبالاة وعدم اهتمام الجهات المعنية بهذه الفئة، حيث كشف مدرب الفريق أنهم أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة غذائية في الفندق استدعت نقلهم على وجه السرعة للعلاج.

وفي هذا الصدد، يناشد عدد من النشطاء المغاربة، الجهات المعنية للتحرك وتنظيم رحلة استثنائية لإعادة الفريق الذي رفع راية المغرب بهذا الحدث الرياضي ومثل بلاده أحسن تمثيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب الجزائري لكرة اليد ينسحب من بطولة إفريقيا المنظمة بالصحراء المغربية

المنتخب الجزائري لكرة اليد ينسحب من بطولة إفريقيا المنظمة…

2021-12-08 / 12:18 مساءً
Photo of أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2021

أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2021

2021-12-08 / 9:51 صباحًا
Photo of أسود عموتة توحد المغاربة و التفاؤل يطبع المرحلة للريادة العربية

أسود عموتة توحد المغاربة و التفاؤل يطبع المرحلة للريادة…

2021-12-07 / 12:38 مساءً
Photo of المولودية الوجدية لكرة القدم يشكل مكتبه المديري ولجانه الموازية

المولودية الوجدية لكرة القدم يشكل مكتبه المديري ولجانه الموازية

2021-12-07 / 11:19 صباحًا
Photo of “الكاف” يحدد تاريخ مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الرجاء والأهلي

“الكاف” يحدد تاريخ مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الرجاء…

2021-12-07 / 10:58 صباحًا
Photo of عموتة: سندخل اللقاء ضد منتخب السعودية بتشكيلة مغايرة نسبيا

عموتة: سندخل اللقاء ضد منتخب السعودية بتشكيلة مغايرة نسبيا

2021-12-06 / 3:25 مساءً
Photo of نهضة بركان يفوز على الجيش الرواندي ويتأهل إلى مرحلة مجموعات كأس “كاف”

نهضة بركان يفوز على الجيش الرواندي ويتأهل إلى مرحلة…

2021-12-05 / 9:46 مساءً
Photo of الإدارة التقنية الجهوية لعصبة الشرق لكرة تعلن برنامج جديد للتكوين

الإدارة التقنية الجهوية لعصبة الشرق لكرة تعلن برنامج جديد…

2021-12-05 / 7:52 مساءً
Photo of رضوان جيد ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة قطر ضد العراق في كأس العرب

رضوان جيد ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة قطر ضد العراق…

2021-12-05 / 7:09 مساءً
Photo of كأس العرب 2021.. المنتخب المصري يبلغ ربع النهائي بتفوقه على نظيره السوداني

كأس العرب 2021.. المنتخب المصري يبلغ ربع النهائي بتفوقه…

2021-12-04 / 7:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق