المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف عالق بتنزانيا والجهات المعنية خارج التغطية

هبة بريس - الرباط

في الوقت التي تتجه أنظار المغاربة صوب المنتخب الوطني “الرديف” المشارك بكأس العرب في قطر، يعاني المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف الأمرين بعدما علق بدولة تنزانيا دون تدخل أو اهتمام الجهات المعنية.

المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف الذي ضمن تأهلا تاريخيا قبل أيام لمونديال تركيا بعد فوزهم في المباراة التي جمعتهم بمنتخب كينيا، لم تدم فرحتهم طويلا بعدما وجدوا أنفسهم عالقين بتزانيا، إثر قرار إغلاق المجال الجوي.

“كابوس” الإغلاق الذي واجه أعضاء المنتخب الوطني، انضافت إليه حسب عدد من المصادر، لامبالاة وعدم اهتمام الجهات المعنية بهذه الفئة، حيث كشف مدرب الفريق أنهم أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة غذائية في الفندق استدعت نقلهم على وجه السرعة للعلاج.

وفي هذا الصدد، يناشد عدد من النشطاء المغاربة، الجهات المعنية للتحرك وتنظيم رحلة استثنائية لإعادة الفريق الذي رفع راية المغرب بهذا الحدث الرياضي ومثل بلاده أحسن تمثيل.

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