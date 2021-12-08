تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2021-12-08 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الليل والصباح، بالمرتفعات والهضاب العليا والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي.

وستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة بقطرات أو أمطار ضعيفة بكل من السايس وولماس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية شمال الجديدة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نسبيا في بعض ال أحيان، وستهب غربية بالواجهة المتوسطية وشمالية بالسواحل الوسطى، فيما ستكون ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و درجتين (2) بالأطلس، وما بين 1 و5 درجات بالريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 4 و10 درجات بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 9 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و20 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والسايس والجنوب الشرقي والسهول الغربية للأطلس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و25 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و29 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية والبوغاز وبباقي المناطق، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of سقوط شهب اصطناعية على معمل يستنفر سلطات طنجة

سقوط شهب اصطناعية على معمل يستنفر سلطات طنجة

2021-12-08 / 9:32 صباحًا
Photo of الذكرى ال 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. مجلس بوعياش ينظم حفلا عن بعد

الذكرى ال 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. مجلس بوعياش…

2021-12-07 / 5:41 مساءً
Photo of للمرة الثانية.. المحكمة ترفض السراح المؤقت لأساتذة سطات

للمرة الثانية.. المحكمة ترفض السراح المؤقت لأساتذة سطات

2021-12-07 / 5:29 مساءً
Photo of تسجيل 158 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 158 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24…

2021-12-07 / 4:21 مساءً
Photo of تزامنا وموجة البرد.. وزارة الصحة تطلق عملية “رعاية”

تزامنا وموجة البرد.. وزارة الصحة تطلق عملية “رعاية”

2021-12-07 / 4:06 مساءً
Photo of نصب على إفريقية في مبلغ 9 آلاف درهم.. أمن كلميم يوقف عشرينيا

نصب على إفريقية في مبلغ 9 آلاف درهم.. أمن…

2021-12-07 / 3:47 مساءً
Photo of المطالبة بمنح السراح تهيمن على محاكمة أساتذة جامعة سطات

المطالبة بمنح السراح تهيمن على محاكمة أساتذة جامعة سطات

2021-12-07 / 3:22 مساءً
Photo of الغرفة الجنحية الإستئنافية بفاس ترفض السراح المؤقت لنوفل شباط

الغرفة الجنحية الإستئنافية بفاس ترفض السراح المؤقت لنوفل شباط

2021-12-07 / 2:45 مساءً
Photo of وزارة الصحة: 74% من المغاربة لم يتلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وزارة الصحة: 74% من المغاربة لم يتلقوا الجرعة الثالثة…

2021-12-07 / 2:14 مساءً
Photo of وزارة الصحة: استقرار مؤشرات “كوفيد19” في مستوى منخفض

وزارة الصحة: استقرار مؤشرات “كوفيد19” في مستوى منخفض

2021-12-07 / 1:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق