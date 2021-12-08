طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الليل والصباح، بالمرتفعات والهضاب العليا والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي.

وستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة بقطرات أو أمطار ضعيفة بكل من السايس وولماس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية شمال الجديدة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نسبيا في بعض ال أحيان، وستهب غربية بالواجهة المتوسطية وشمالية بالسواحل الوسطى، فيما ستكون ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و درجتين (2) بالأطلس، وما بين 1 و5 درجات بالريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 4 و10 درجات بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و16 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 9 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و20 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والسايس والجنوب الشرقي والسهول الغربية للأطلس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و25 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و29 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية والبوغاز وبباقي المناطق، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية.

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