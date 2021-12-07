تمديد العطلة الأسبوعية.. الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد

هبة بريس - وكالات

اعتمدت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.

وحسب النظام الجديد، فعطلة نهاية الأسبوع ستصبح يوم السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل.

كما أن الدوام الرسمي 8 ساعات عمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر، اضافة الى وحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام

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