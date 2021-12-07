تمديد العطلة الأسبوعية.. الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد

2021-12-07 / 9:51 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

اعتمدت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.

وحسب النظام الجديد، فعطلة نهاية الأسبوع ستصبح يوم السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل.

كما أن الدوام الرسمي 8 ساعات عمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر، اضافة الى وحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: “محمد” الاسم العربي الأكثر شعبية في بريطانيا في 2021

تقرير: “محمد” الاسم العربي الأكثر شعبية في بريطانيا في…

2021-12-07 / 10:10 صباحًا
Photo of فرنسا تغلق النوادي الليلية حتى نهاية العام بسبب كورونا

فرنسا تغلق النوادي الليلية حتى نهاية العام بسبب كورونا

2021-12-06 / 8:24 مساءً
Photo of واشنطن تؤكد عدم مشاركة دبلوماسييها في الألعاب الأولمبية بالصين

واشنطن تؤكد عدم مشاركة دبلوماسييها في الألعاب الأولمبية بالصين

2021-12-06 / 8:12 مساءً
Photo of لاجئ عربي يقتل حارس أمن ويضرم النار في مركز للمهاجرين بفرنسا

لاجئ عربي يقتل حارس أمن ويضرم النار في مركز…

2021-12-06 / 7:41 مساءً
Photo of أطلق باتجاه الرياض.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا

أطلق باتجاه الرياض.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا

2021-12-06 / 6:58 مساءً
Photo of السعودية تفرض “الجرعة الثالثة” لدخول الأسواق والمراكز التجارية

السعودية تفرض “الجرعة الثالثة” لدخول الأسواق والمراكز التجارية

2021-12-06 / 3:12 مساءً
Photo of بعد انتقاده للناتو.. مرشح للرئاسة الفرنسية يتعرض للهجوم الجسدي

بعد انتقاده للناتو.. مرشح للرئاسة الفرنسية يتعرض للهجوم الجسدي

2021-12-06 / 2:51 مساءً
Photo of الحكم على زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات

الحكم على زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي بالسجن…

2021-12-06 / 11:32 صباحًا
Photo of ألمانيا.. تعليق رأس خنزير على باب مسجد

ألمانيا.. تعليق رأس خنزير على باب مسجد

2021-12-06 / 10:11 صباحًا
Photo of غامبيا.. اللجنة الانتخابية تعلن فوز الرئيس آداما بارو

غامبيا.. اللجنة الانتخابية تعلن فوز الرئيس آداما بارو

2021-12-06 / 9:37 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق