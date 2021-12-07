أمن طانطان يوقف شخصين ويحجز كمية من المخدرات

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية بمدينة طانطان، قد قامت بتوقيف شخصين الاول في عقده الخامس، والثاني في عقده الثالث، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه بموجب مذكرة بحث صادرة في حقه ، وذلك لإشتباه تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

المصادر ذاتها أسرت ل هبة بريس، أن إجراءات التفتيش التي أجريت بداخل مسكنيهما أسفرت عن حجز كمية من المخدرات، حددتها مصادر الجريدة في 20 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي حوالي 1600غراما، كما تم حجز خمسة رزم كبيرة الحجم من مخدر الكيف، مجموع وزنها 3500 غراما، كمية من التبغ الخام وزنها 450 غراما، كما جرى حجز سلاح أبيض عبارة عن سيف، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات نفس النشاط الإجرامي وهاتف نقال.

يضيف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات قصد إيقاف كل من له ارتباط بالقضية.

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