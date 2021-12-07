طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد بالأطلس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي، مع تكون صقيع محلي نسبيا بارد داخل المملكة.

كما سيلاحظ تكون كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى.

وسيكون الطقس هادئا مع مرور سحب من الأجواء العليا بمعظم ربوع المملكة، فضلا عن تناثر حبات رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الغربي بمنطقة طنجة، و من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و درجتين (2) بالأطلس، وما بين ناقص 1 و5 درجات بالريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس، وما بين 4 و10 درجات بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، وما بين 8 و13 درجة شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 9 و14 درجة بمرتفعات الاطلس والريف، وما بين 14 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والجنوب الشرقي والسهول الشمالية-الغربية والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و26 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ أحيانا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيكون قوي الهيجان في بعض الأوقات على الواجهة الأطلسية.

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