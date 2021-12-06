المغربية هاجر أيت يدير ترفع علم المغرب في مسابقة دولية للابتكار والتحدي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت الباحثة المغربية الشابة هاجر أيت يدير من رفع علم المغرب خفاقا في محفل عالمي للابتكار و التحدي و ذلك بعد تألقها في منافسات ملتقى قطر الدولي للبحث و الابتكار.

و تمكنت ابنة المغرب من تحقيق مركز مشرف ضمن فريقها “كيندا آرت” بعد أن نال مشروعها المركز الثالث من بين 200 مشارك عبر العالم قدموا أربعين مشروعا خلال منافسات ملتقى الابتكار و الاختراعات.

هاجر و التي قادت فريقا يضم خمسة شباب من جنسيات مختلفة، تمكنت من نيل ثقة لجنة التحكيم بأكاديمية الابتكار بدولة قطر، حيث تعتبر الجائزة من بين الأرفع على مستوى البحوث المعرفية و الابتكارات المتجددة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن هاجر أيت يدير، البالغة من العمر 22 سنة، هي مهندسة باحثة بالمعهد الوطني للبريد و المواصلات بالرباط وحاصلة على شهادة الأقسام التحضيرية بثانوية محمد الخامس، و هي من أصول سوسية و عائلتها تقطن بمدينة الدار البيضاء.

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