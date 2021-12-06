وهبي عن التوقيع على “ميثاق الأغلبية”: هذه لحظة التزام حقيقي

هبة بريس - الرباط

وقع زعماء الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، يومه الاثنين، على ميثاق الأغلبية.

ووقع كل من رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، على ميثاق الأغلبية، بمقر حزب الأحرار بالرباط، بحضور عدد من وزراء الحكومة وشخصيات سياسية وحزبية.

وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن هذه اللحظة تعد لحظة التزام حقيقي، لحظة تجديد العهد، لحظة استحضار معنى الوفاء بالوعود، مشيرا الى أن التوقيع على الميثاق يتزامن ولحظة تاريخية وسياسية هامة في بلادنا.

وأضاف الأمين العام لحزب الجرار، أن الهدف منها ليس الاستعراض الاعلامي أو الإشهار المجاني لمكانتهم السياسية.

وشدد وهبي، على أن مكونات الأغلبية أخذت وقتها الكافي والكامل لصياغة هذا الميثاق بمسؤولية كبيرة، ووعي جماعي عميق، وبمنهجية تشاورية مطولة، بهدف تدقيق الأهداف وتحديد المرجعيات وخلق مؤسسات وهيئات كفيلة بتقوية تنسيق عمل الأغلبية وتسريع عملها ومسلسل إصلاحاتها.

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