طقس الاثنين.. أجواء باردة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي مع تكون صقيع محلي ونسبيا بارد بداخل المملكة.

كما سيلاحظ تكون كتل ضبابية شمال الأقاليم الجنوبية ومحليا بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا شمال المنطقة الشرقية مع احتمال نزول قطرات مطرية، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، فضلا عن تناثر حبات رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة من القطاع الغربي بمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية ومن القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى، فيما ستكون ضعيفة إلى معتدلة شرقية بالجنوب و شمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 07 و00 درجة بالأطلس والريف، ما بين 00 و06 درجات بكل من الهضاب العليا الشرقية والسايس والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، ما بين 06 و14 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية ،وما بين 14 و18 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 05 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و17 درجة بالهضاب العليا الشرقية، وبالسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 17 و23 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي، وما بين 23 و30 درجة بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وقوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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