طقس الأحد.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون جليد محلي بكل من الأطلس، الريف والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، ونسبيا بارد بداخل المملكة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة، والريف الغربي واللوكوس مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة وطقس هادئ مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، هذا فضلا عن تناثر حبات رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة من القطاع الشرقي بالجنوب، ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06- و00 درجة بالأطلس والريف، ما بين 00 و05 درجة بالهضاب العليا، السايس، الجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط، ما بين 02 و07 درجة بالمنطقة الشرقية، ما بين 06 و14 درجة بباقي المناطق الشمالية، بالسهول الوسطى وبسوس وما بين 10 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية.

فيما ستتراوح درجات الحرارة العليا، ما بين 05 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 13 و17 درجة بالهضاب العليا الشرقية، بالسايس وبهضاب الفوسفاط، ما بين 17 و 24 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي وما بين 21 و30 درجة بالإقليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح محليا هائج إلى قوي الهيجان ليلا ما بين الجرف وكاب غير.

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