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قرار منع التظاهرات الفنية والثقافية لا يشمل السينما والمسرح والمتاحف

2021-12-04 / 3:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تبعا لبلاغ الحكومة الصادر في 3 دجنبر 2021 والذي تقرر من خلاله منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، أوضح مصدر مطلع أن إجراء المنع المذكور يقتصر حصريا على فعاليات المهرجانات أو التظاهرات أو الملتقيات أو الاحتفاليات الفنية أو الثقافية.

ووفق ذات المصدر، فلا يشمل القرار، النشاط العادي للمرافق والبنيات الثقافية والفنية كدور السينما والمسارح والمتاحف والأروقة الفنية..

هذا وقررت الحكومة أمس الجمعة، منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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