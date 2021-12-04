هولندا.. ثبوت إصابة 18 قادما من جنوب أفريقيا بأوميكرون

هبة بريس - وكالات

صرحت السلطات الصحية الهولندية، اليوم السبت، أن العدد النهائي لمن ثبتت إصابتهم بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، من بين ركاب رحلتين قدمتا إلى البلاد من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، بلغ 18 شخصا.

وقال المعهد الهولندي للصحة في بيان إنه أنهى فحص ركاب الرحلتين، بحسب “رويترز”.

كانت الرحلتان قد أقلعتا بالفعل في 26 نوفمب عندما فرضت الحكومة الهولندية قيودا جديدة على السفر بسبب مخاوف من أوميكرون.

وجرى عزل ما يزيد على 600 راكب على متن الرحلتين وإخضاعهم لفحوص كوفيد-19، وتم التأكد من إصابة 61 منهم بفيروس كورونا، منهم 18 بالسلالة أوميكرون.

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