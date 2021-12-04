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طقس السبت.. أجواء باردة بمعظم مناطق المملكة

2021-12-04 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد مع تكون جليد محلي بكل من الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، ونسبيا بارد بداخل المملكة.

وسيكون الطقس هادئا مع سماء صافية الى قليلة السحب بمجموع المملكة ، فضلا عن تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بالجنوب من القطاع الغربي بمنطقة طنجة ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06- و 00 درجة بالأطلس والريف، وما بين 02 – و05 درجات بالهضاب العليا، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية ، السايس، الجنوب الشرقي ،هضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 05 و12 درجة بباقي المناطق الشمالية ، السهول الوسطى وسوس ، وما بين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 03 و12 درجة بمرتفعات الاطلس والريف ، ومابين 12 و17 درجة بالهضاب العليا الشرقية ، السايس، هضاب الفوسفاط ، وما بين 16 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، الواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وما بين 20 و 28 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والرباط وقليل الهيجان إلى هائج محليا، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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