الصندوق المغربي للتقاعد يطلق خدمة ” الوساطة “

هبة بريس

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن إحداث ” خدمة الوساطة ” كوسيلة بديلة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المرتفقين وبين مصالح الصندوق بخصوص الحقوق المرتبطة بالانخراط أو الاستفادة من المعاشات.

وأوضح الصندوق في بلاغ، أصدره أمس الخميس، أن هذه الخدمة، التي تندرج في إطار تحسين جودة خدماته وتعزيز الثقة المتبادلة مع مرتفقيه، تتمثل في إيجاد حل توافقي اعتمادا على الإنصات والتوجيه واستنادا إلى مبادئ الحياد والإنصاف والشفافية.

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إيداع طلباتهم لدى مصالح الصندوق عبر مختلف قنوات الاستقبال المتاحة من خلال تعبئة الاستمارة الموضوعة رهن إشارتهم والمتوفرة على البوابة الإلكترونية للصندوق www.cmr.gov.ma.

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