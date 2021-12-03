بايدن يعلن خطة البيت الأبيض لمواجهة متحور “أوميكرون”

2021-12-03 / 9:58 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، عن خطة البيت الأبيض لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتحديداً سلالة “أوميكرون” الجديدة.

ورجح الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها بمقر معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، أن يواصل عدد الإصابات بـ “أوميكرون” ارتفاعه خلال الأسابيع المقبلة.

ولا تشمل خطة البيت الأبيض لمواجهة سلالة “أوميكرون” الجديدة الإغلاق، بل التركيز على نشر اللقاحات بشكل أوسع، بحسب المصدر نفسه.

وأكد بايدن أن مكافحة كورونا يجب ألا تكون “سبباً لانقسامات سياسية”.

وحول الإجراءات الجديدة، قال الرئيس الأمريكي إن “الخطة التي سنعتمدها في مواجهة كورونا يجب أن تحظى بدعم من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، وتوحد الأمريكيين”.

وقال: “سأعمل على تسريع الجهود بشأن نشر التطعيم في أنحاء العالم”، مشيرا أن بلاده سترسل “200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات للدول المحتاجة خلال الـ200 يوما القادمة”.

كما نوه إلى أن “التأمين الصحي سيغطي تكاليف الفحص المنزلي لكورونا”، ودعا الشعب الأمريكي إلى “عدم التردد في الحصول على الجرعة المعززة من اللقاح”.

وأوضح أن “إدارته ستوسع حملات الجرعات المعززة حتى تكون متوفرة لكل المؤهلين للحصول عليها”، كما ستوسع جهود تطعيم الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 سنة.

واختتم بايدن كلمته بالقول: “إن سياستنا ستعمل على إبقاء الأطفال في المدارس، وليس إبقائهم في البيوت”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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