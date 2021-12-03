الصورة تعبيرية

طقس الجمعة.. أجواء باردة وزخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-12-03 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد بكل من الريف، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ونسبيا باردا بداخل المملكة، مع بقايا من الأمطار خلال الصباح بالشمال الشرقي.

وسيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بعد ذلك بمجموع البلاد، فضلا عن احتمال تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهبات من الرياح القوية نوعا ما إلى قوية محليا بالسواحل الوسطى وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 8 وصفر درجة بالأطلس والريف، وما بين ناقص واحد و 05 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس ، الجنوب -الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 05 و11 درجة بباقي المناطق الشمالية، ومابين 07 و13 درجة بالسهول الوسطى ،سوس، ومابين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، ومابين 07 و 12 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط والشمال الشرقي، ومابين 13 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، الواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، ومابين 19 و25 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج مابين طنجة والرباط وهائجا الى قوي الهيجان بباقي الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ممرضو درعة تافيلالت يواصلون اعتصامهم المفتوح والمدير الجهوي يوضّح

ممرضو درعة تافيلالت يواصلون اعتصامهم المفتوح والمدير الجهوي يوضّح

2021-12-03 / 9:25 صباحًا
Photo of مطالب بتمكين الطالبة ”بلعيد“ من إجتياز ”الامتحان الشفهي“

مطالب بتمكين الطالبة ”بلعيد“ من إجتياز ”الامتحان الشفهي“

2021-12-02 / 11:38 مساءً
Photo of مسافرون محاصرون بعد قطع الثلوج للطرقات في اقليم بولمان

مسافرون محاصرون بعد قطع الثلوج للطرقات في اقليم بولمان

2021-12-02 / 9:58 مساءً
Photo of المحكمة توزع 41 شهرا حبسا نافذة على المستشار الإستقلالي ومن معه

المحكمة توزع 41 شهرا حبسا نافذة على المستشار الإستقلالي…

2021-12-02 / 7:51 مساءً
Photo of فضيحة بمصحة خاصة : تقرير طبي يفضح ”عملية جراحية وهمية“ أدت لوفاة سيدة

فضيحة بمصحة خاصة : تقرير طبي يفضح ”عملية جراحية…

2021-12-02 / 7:37 مساءً
Photo of مسؤول اممي عن محاربة السيدا.. انعدام المساواة سبب كل المشاكل

مسؤول اممي عن محاربة السيدا.. انعدام المساواة سبب كل…

2021-12-02 / 6:41 مساءً
Photo of هيئة حقوقية تستنكر متابعة “معطلة طنجة”

هيئة حقوقية تستنكر متابعة “معطلة طنجة”

2021-12-02 / 6:19 مساءً
Photo of ملف الجنس مقابل النقط بسطات.. المحكمة ترفض منح السراح المؤقت للمعتقلين

ملف الجنس مقابل النقط بسطات.. المحكمة ترفض منح السراح…

2021-12-02 / 5:44 مساءً
Photo of التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة

التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 1.7 مليون شخص تلقوا…

2021-12-02 / 5:36 مساءً
Photo of أمن العيون يفك لغز سرقة مبالغ مالية داخل وكالة تحويل الاموال

أمن العيون يفك لغز سرقة مبالغ مالية داخل وكالة…

2021-12-02 / 5:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق