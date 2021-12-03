طقس الجمعة.. أجواء باردة وزخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد بكل من الريف، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ونسبيا باردا بداخل المملكة، مع بقايا من الأمطار خلال الصباح بالشمال الشرقي.

وسيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بعد ذلك بمجموع البلاد، فضلا عن احتمال تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهبات من الرياح القوية نوعا ما إلى قوية محليا بالسواحل الوسطى وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 8 وصفر درجة بالأطلس والريف، وما بين ناقص واحد و 05 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس ، الجنوب -الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 05 و11 درجة بباقي المناطق الشمالية، ومابين 07 و13 درجة بالسهول الوسطى ،سوس، ومابين 10 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، ومابين 07 و 12 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط والشمال الشرقي، ومابين 13 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، الواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، ومابين 19 و25 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج مابين طنجة والرباط وهائجا الى قوي الهيجان بباقي الساحل الأطلسي.

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