بايتاس: قرارات الإغلاق قانونية واتخذت ل”الحفاظ على المكتسبات”

2021-12-02 / 3:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على قرار إغلاق الجال الجوي وتعليق الرحلات لأسبوعين بسبب متحور “أوميكرون”.

وأكد بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن هذا القرار يندرج في اطار حرص الحكومة على الحفاظ على المكتسبات المحققة في تدبير جائحة كورونا.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على قانونية القرارات المتخذة، لافتا أن قانون مرسوم حالة الطوارئ الصحية يعطي للحكومة حق اتخاذ إجراءات والإعلان عن قرارات عبر بلاغات صحفية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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