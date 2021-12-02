محاكمة الجنس مقابل النقط بسطات.. نقيب المحامين يطالب بترشيد الاعتقال الاحتياطي

هبة بريس_ الرباط

عرفت قاعة المحاكمة بالمحكة الابتدائية بسطات ظهر اليوم الخميس حضورا مكثفا قبيل انطلاق أطوار محاكمة المتهمين في ملف مابات يعرف بقضية الجنس مقابل النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حيث التمس نقيب هيئة المحامين بسطات من المحكمة تمتيع أحد موكله الذي يقبع بسجن عين علي مومن بالسراح المؤقت تماشيا والندوة التي عرفت مراكش مؤخرا والتي نصت على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، نظرا لتوفر كافة الضمانات القانونية، بما فيها الاستعداد بدفع كفالة اسوة بباقي المتهمين الاثنين اللذان يحاكما في حالة سراح.

هذا وقد جاءت باقي التدخلات والمرافعات للمحامين في هذا الباب، وهو المطالبة بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت الذين يحاكمون عن بعد، ليقوم رئيس الجلسة بالمناداة على لائحة أسماء المصرحين الذين تغيبوا عن الحضور، ليتم تأجيل القرار للتأمل في الملتمس، مع تحديد جلسة 07 دجنبر الجاري لاستئناف أطوار المحاكمة.

هذا وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات قد قرر مساء أمس الاربعاء ايداع استاذين جامعيين سجن عين علي مومن، والافراج عن اثنين آخرين بكفالة مالية أحدهما 50.000درهم و الآخر 20.000 درهم، ليبلغ عدد المعتقلين والمحالين على السجن ثلاثة أساتذة جامعيين تابعين لجامعة الحسن الأول بسطات، بعد أن قرر الوكيل العام باستئنافية سطات ايداع الثالث في وقت سابق السجن ذاته على خلفية واقعة الجنس مقابل النقط بتهمة عتك العرض وتحديد جلسة الاستماع الاربعاء المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن واقعة النقط مقابل الجنس، عجلت برحيل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الذي عمد على تقديم استقالته بعد تم تخييره بين الاقالة أو تقديم الاستقالة.

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