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طقس الخميس.. أجواء باردة وزخات مطرية قوية بهذه المناطق

2021-12-02 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا الى بارد بكل من الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي.

كما يتوقع نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا بكل من شمال البلاد، والسايس، و بالأطلسين الكبير والمتوسط، والريف، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية.

وستهم أمطار ضعيفة جنوب المنطقة الشرقية والسهول الوسطى، فيما سيتم تسجيل تساقط ثلوج بالأطلسين الكبير والمتوسط، وبكل من الريف والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن احتمال تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات من الرياح القوية نوعا ما إلى قوية محليا بالواجهة المتوسطية، والسايس، والمنطقة الشرقية، والريف والأطلس، وستكون معتدلة بالسواحل الأطلسية وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 08 و04 درجات بالأطلس، والريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 04 و11 درجة شمال المنطقة الشرقية، وشمال و وسط البلاد، ومنطقة السايس، والجنوب-الشرقي وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و 20 درجة بالسواحل وباقي الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 01 و08 درجات بمرتفعات الاطلس والريف وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 08 و13 درجة بشمال المنطقة الشرقية، وملوية، والواجهة المتوسطية، والسايس، ومنطقة طنجة ووالماس، وما بين 13 و22 درجة بهضاب الفوسفاط، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و30 درجة بسوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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