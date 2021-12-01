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فاس.. توقيف مواطن إفريقي مبحوث عنه دوليا بتهم النصب والاحتيال

2021-12-01 / 5:26 مساءً
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هبة بريس - فاس

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة فاس، أمس الثلاثاء 30 نونبر، مواطنا يحمل جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 27 سنة، كان يشكّل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وتبييض الأموال والتزوير واستعماله.

وأوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة بطاقات ائتمان خاصة بالغير، واستغلالها في المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية من خلال القيام بمعاملات تجارية واقتناء سلع وتصريفها.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف من أجل إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي في المجال الأمني

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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