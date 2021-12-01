واقعة النقط مقابل الجنس بسطات…مثول أساتذة أمام الوكيل العام وعميد الكلية يقدم استقالته

2021-12-01 / 2:10 مساءً
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، مثول خمسة أساتذة جامعيين تابعين لجامعة الحسن الأول بسطات أمام أنظار الوكيل العام باستئنافية المدينة اليوم الاربعاء، على خلفية متابعتهم في قضية ما باتت تعرف بواقعة الجنس مقابل النقط التي كانت محط تحقيق من قبل عناصر الفرقة الوطنية التي دخلت على خط مجريات الأحداث.

وأضافت ذات المصادر، أن واقعة النقط مقابل الجنس، عجلت برحيل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات الذي عمد على تقديم استقالته بعد تم تخييره بين الاقالة أو تقديم الاستقالة.

ويشار أن جامعة الحسن الاول بسطات تحولت إلى قبلة للباحثين على الخبر ضمن واقعة ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، بعد تفجير قضية مابات يطلق عليها لدى عموم الناس ” فضيحة الجنس مقابل النقط”، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية وخلفت ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والاستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لاضفاء نوع من الشرعية والمصداقية للدبلومات الممنوحة لتعزيز المنافسة الشريفة لأصحابها حين مشاركاتهم في مباريات بجامعات أخرى.

ويذكر، أن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين كان قد دخل بدوره على الخط في وقت سابق، منصبا نفسه طرفًا مدنيا في كل ما قد ينتج عن هذا الملف من تبعات و معطيات، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق في صحة الخبر المنشور من عدمه درءا و تحصينًا لسمعة أسرة التربية و التكوين وطنيًا و خارجيًا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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