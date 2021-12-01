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مقر وزارة الخارجية المغربية

وزارة الخارجية تتكفل بنقل جثمان جريمة برشلونة إلى أرض الوطن

2021-12-01 / 1:55 مساءً
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن وزارة الخارجية المغربية أعطت تعليماتها بالتكفل بنقل جثمان الشاب المغربي الذي قتل ليلة الأحد الماضي بطعنات سلاح أبيض على مستوى الصدر.

وفي هذا الصدد كانت القنصلية العامة للمملكة ب”برشلونة” قد دخلت على خط هذه الجريمة لمعرفة الملابسات الحقيقية التي أدت إلى مقتل مهاجر مغربي يبلغ من العمر 20 سنة في ظروف ما تزال غامضة لحد إستكمال التحقيقات التي تجريها فرقة الشرطة الجنائية بتنسيق مع أجهزة القضاء.

ورغم أن وزارة الهجرة كانت قد عممت مذكرة منذ حوالي سنتين تخبر فيها السادة القناصلة بعدم إمكانية نقل الجثامين على نفقاتها نظرا للمبالغ الضخمة التي كلفت ميزانية الدولة في هذا الباب، تبقى بعض الحالات الإستثنائية والإنسانية كجرائم القتل، ذات الأولوية والحس الوطني وحدها من تستفيذ من هذه المبادرات التي يستحسنها المهاجر المغربي، سيما في ظل الإغلاق الشامل الذي قررته السلطات المغربية بسبب المتحور الجديد.
هذا وتبقى القنصلية العامة للمملكة ب “برشلونة” وجميع المصالح التابعة لها تتتبع عن كثب هموم أفراد الجالية المغربية المقيمة بدائرة نفوذها الجغرافي وتفتح قنوات التواصل مع السلطات الإسبانية قصد الإلمام بجميع المشاكل وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة لها في إحترام تام للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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