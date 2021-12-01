تطوان.. توقيف 5 أشخاص وحجز 125 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء أمس الثلاثاء 30 نونبر المنصرم، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي على مستوى المنطقة القروية “بن قريش” بضواحي مدينة تطوان، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارتين خفيفتين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 125 كيلوغرام من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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