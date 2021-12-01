نشرة إنذارية: تساقطات مطرية رعدية يوم غد الخميس بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات مطرية قوية، محليا رعدية (من 20 إلى 40 ملم) متوقعة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن عمالات وأقاليم القنيطرة، وبنسليمان، والخميسات، والمحمدية، والدار البيضاء، ومديونة، والنواصر، والرباط، وسلا، و الصخيرات تمارة ستشهد تساقطات من 20 الى 40 ملم من الساعة السادسة صباحا الى الخامسة من مساء يوم غد الخميس.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم تسجيل نفس الكمية من التساقطات من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الى الحادية عشرة ليلا بعمالات وأقاليم الحوز، وأزيلال، وبني ملال، والحاجب، وفاس، وإفران، وخنيفرة، ومكناس، ومولاي يعقوب، وصفرو ، وتازة.

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