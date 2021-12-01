اعتبارا من الموسم المقبل.. الولوج لمهنة التدريس سيكون بالباكالوريا

2021-12-01 / 12:10 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن إمكانية الولوج لمهنة التدريس بالبكالوريا ابتداء من الموسم المقبل.

وذكر الوزير، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، يومه الأربعاء، أنه سيتم اختيار التلاميذ المتفوقين الحاصلين على البكالوريا والراغبين في ممارسة مهنة التدريس لتكوينهم.

وأضاف بنموسى، أن الطلبة المعنيين، سيقضون 3 سنوات في سلك الاجازة التربوية، حيث سيتلقون تكوينات وتداريب داخل الأقسام، قبل اجتياز امتحان الاجازة التربوية والولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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