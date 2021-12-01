صورة تعبيرية

الأمم المتحدة تشيد بـ”الريادة المتميزة” للمغرب في مجال العمل المناخي

2021-12-01 / 9:42 صباحًا
0
هبة بريس

أشادت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في المغرب، بالرباط، بـ”الريادة المتميزة” للمملكة في مجال العمل المناخي لسنوات عديدة.

وقالت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، سيلفيا لوبيز-إيكرا، خلال مائدة مستديرة تحت عنوان “ما بعد مؤتمر الأطراف للمناخ الـ26: أي طريق نحو التحول البيئي للمغرب وشبابه؟”، “أود أن أهنئ المغرب الذي أظهر ريادة متميزة في مجال العمل المناخي لسنوات عديدة، والذي يعد أيضا إحدى البلدان القليلة التي تتوافق مساهمتها المحددة وطنيا مع هدف الاحترار الأقصى البالغ 1.5 درجة مئوية، بناء على حصته العادلة”.

بدوره، أعرب سفير المملكة المتحدة بالرباط، سايمون مارتن، عن تقديره لجهود المغرب الذي “كان حاضرا بقوة وأبان عن ريادته في العمل المناخي، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تشكيل حكومته الجديدة”.

فضلا عن ذلك، أوضحت المسؤولة الأممية، في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع كان “تتويجا لمغامرة بدأت قبل بضعة أشهر بالشراكة مع الرئيسين المشاركين لـ(كوب26)، والمتمثلان في إيطاليا والمملكة المتحدة، وذلك بهدف مواكبة الشباب المغربي في التحضير للمشاركة في هذه التظاهرة”.

وهكذا، وضعت المائدة المستديرة الشباب المغربي في صلب النقاش، وذلك لكون هذه الفئة الاجتماعية الأكثر اهتماما بالكفاح من أجل حماية المناخ والتنوع البيولوجي.

وأضافت أنه “إذا لم يتغير شيء، وفقا لبعض الدراسات، فإنهم (الشباب) سيواجهون سبعة أضعاف موجات الحر، و 2.6 مرة من الجفاف، وثلاثة أضعاف المحاصيل السيئة مقارنة بأجدادهم. ولهذا السبب كان من المهم الإشارة إلى المساواة بين الأجيال في النص النهائي لمؤتمر الأطراف (كوب 26). لقد تم ذلك، لقد وعدنا به، ويتعين علينا الآن تحقيقه من أجل شبابنا ومعهم”.

وفي السياق ذاته، أعلن السفير الإيطالي بالمغرب، أرماندو باروكو، عن قرار بلاده جعل + Youth4planet + موعدا سنويا، بتمويل قدره 4 ملايين أورو مخصصة لمشاريع وأفكار الشباب من أجل تحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.

وتتوخى المائدة المستديرة تسليط الضوء على مبادرات لقياديين ومؤثرين مغاربة شباب في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر. وقد تم انتقاء 16 مبادرة على أساس قدرتها على إلهام عامة الجمهور.

وتدعم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب مشاركة الشباب المغربي لإسماع أصواتهم وإبراز التزامهم وقدرتهم على الابتكار وقيادة التغيير في مواجهة التهديد الوجودي الذي يمثله تغير المناخ.

كما يندرج الدعم الذي تقدمه المنظومة للقادة المغاربة الشباب في إطار مبادرة “الشباب من أجل المناخ” العالمية التي تمكن الشباب من جميع أنحاء العالم من التلاقي والتواصل مع صانعي القرار العالميين وترجمة انتظاراتهم إلى أفعال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of جرائم المالية بفاس.. الحبس النافذ 4 سنوات لرئيس سابق لجماعة الناظور

جرائم المالية بفاس.. الحبس النافذ 4 سنوات لرئيس سابق…

2021-12-01 / 11:03 صباحًا
Photo of وزارة الصحة: 22 ألف مصاب بداء السيدا بالمغرب

وزارة الصحة: 22 ألف مصاب بداء السيدا بالمغرب

2021-12-01 / 10:51 صباحًا
Photo of الصحة: المغرب اتخذ تدابير استباقية لمواجهة متحور أوميكرون

الصحة: المغرب اتخذ تدابير استباقية لمواجهة متحور أوميكرون

2021-12-01 / 9:09 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة ورياح قوية بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. أجواء باردة ورياح قوية بهذه المناطق

2021-12-01 / 7:00 صباحًا
Photo of ادعى قدرته توفير عقود عمل بأروبا ..التهمة تجر شخصا للإعتقال بفاس

ادعى قدرته توفير عقود عمل بأروبا ..التهمة تجر شخصا…

2021-11-30 / 10:14 مساءً
Photo of النيابة العامة تقرر متابعة النقيب زيان في حالة سراح وتوجه له 11 تهمة مختلفة

النيابة العامة تقرر متابعة النقيب زيان في حالة سراح…

2021-11-30 / 9:10 مساءً
Photo of المغرب يغلق معبر الكركرات أمام المسافرين

المغرب يغلق معبر الكركرات أمام المسافرين

2021-11-30 / 7:05 مساءً
Photo of الغلوسي: الدولة الاجتماعية تقتضي توزيعا عادلا للثروة

الغلوسي: الدولة الاجتماعية تقتضي توزيعا عادلا للثروة

2021-11-30 / 6:46 مساءً
Photo of المضيق …مستخدم بنكي يختلس ملياري سنتيم ويلوذ بالفرار

المضيق …مستخدم بنكي يختلس ملياري سنتيم ويلوذ بالفرار

2021-11-30 / 6:31 مساءً
Photo of التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 22.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية

التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 22.6 مليون شخص تلقوا…

2021-11-30 / 5:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق