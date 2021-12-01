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طقس الأربعاء.. أجواء باردة ورياح قوية بهذه المناطق

2021-12-01 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد مع تكون صقيع محلي بكل من الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية. كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بالشمال-الغربي ومنطقة السايس، وصافية الى قليلة السحب بباقي المناطق.

ومن المحتمل أن تهم أمطار ضعيفة،خلال الليل، أقصى الشمال-الغربي والريف الغربي، فضلا عن هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة غربية بالواجهة المتوسطية، وشمالية بالسواحل الجنوبية، وضعيفة الى معتدلة شمالية الى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 – و درجتين بالأطلس، والريف وجنوب المنطقة الشرقية، ومابين 02 و09 درجات شمال المنطقة الشرقية، والشمال، والوسط، ومنطقة السايس، والجنوب-الشرقي وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و17 درجة بالسواحل وباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ومابين 11 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، ومنطقة طنجة واللوكوس، وما بين 16 و 22 درجة بهضاب الفوسفاط، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وأودية ملوية، والجنوب الشرقي وشمال – شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بسوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج أحيانا وهائج إلى قوي الهيجان خلال الصباح بالسواحل الجنوبية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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