عبد الكريم بن عتيق يقدم ترشحه للكتابة الأولى لحزب “الوردة “

2021-11-30 / 7:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر مطلعة لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية عن وضع الوزير المنتدب السابق لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بن عتيق، لملف ترشحه للكتابة الأولى لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

واسترسلت ذات المصادر، أن عبد الكريم بنعتيق، أعلن عن ترشحه للكتابة الأولى للحزب، وأخبر بذلك إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و رئيس اللجنة التحضيرية يوم الجمعة الماضي .

ويذكر أن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي قد قرر عقد المؤتمر الوطني خلال الفترة الممتدة من 28 إلى و30 يناير 2022 في بوزنيقة، حضوريا و”عن بعد”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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