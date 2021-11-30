فاس.. التهريب الدولي للمخدرات يجر أشخاص للإعتقال وتقديمهم للعدالة

ع محياوي _ هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، خلال الأسبوع المنصرم شقيقين، يبلغان من العمر 30 و 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات أثناء استعدادهما لتنفيذ عملية لتهريب المخدرات بداخل علب للتصبير تحتوي على مادة العسل، كانا يعتزمان إرسالها عبر وكالتين للنقل الدولي للإرساليات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 03 كيلوغرام و 600 غرام من مخدر الشيرا فضلا عن هاتفين محمولين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهما على أنظار المحكمة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة بخصوص هذه الأفعال الإجرامية.

و تندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة و المتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية، بهدف مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات و المؤثرات العقلية.

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