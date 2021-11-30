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صحيفة عبرية: المغرب يستعد لإنتاج الطائرات المسيرة الإسرائيلية

2021-11-30 / 11:52 صباحًا
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هبة بريس

ذكرت صحيفة “اسرائيل 24″، أن المغرب يستعد لإنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة في البلاد بتقنيات إسرائيلية.

وحسب تقرير الصحيفة العبرية، فمن المرجح أن تكون الوحدة الأولى في الشمال والثانية في جنوب المملكة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ستكلف في الأشهر المقبلة لجنة مغربية إسرائيلية للوقوف على تحقيق هذا المشروع، مع مراعاة المناطق التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة المشروع، من موانئ ومطارات، ومراعاة الجانب الأمني أيضا.

هذا ويشار إلى أن المغرب وإسرائيل وقعا قبل أيام اتفاقا للتعاون الأمني بين البلدين “بمختلف أشكاله” في مواجهة “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫22 تعليقات

  1. الله اسخر اللهم اسراءيل او جارة السوء اسراءيل واضحة في توجهاتها اما كوريا الشرقية الله ارجع بها الله انها داهبة الى الهلاك

  6. االطبقة الفقيرة والكادحة تعيش وضعية صعبة جدا وانتم تضيعون أموال الشعب في دمار شامل البشرية.حسبي الله ونعم الوكيل.

  7. نحن ضد المخططات المشتركة بين البلدين إسرائيل والمغرب لتصنيع الطائرات (كاميكازي)بدون طيار في المغرب.لا نريد هذه الصفقة المدمرة البشرية.. .

  9. كان هذا الاتفاق الذي تم توقيعه منذ سنة بعد الإعلان المغرب واسرائيل كان مجرد ربط علاقات دبلوماسية كما كان من ورائها صفقات السلاح وترويجه.

  10. للاسف الشديد المغرب و إسرائيل بإسم وزاراة الدفاع الإسرائيلية وقعا مذكرة دفاعية في الرباط.نحن ضد هذه المذكرة….

  11. كل هذا سياسة لفتح الطريق لمبيعات عسكرية للتعاون لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما. لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  13. أموال الشعب المغربي تتبعثر وتتشتت في الدمار الشامل البشري حرام هذآ حرام .بريت لو ذهبت في الاستثمارات التي تعود بالنفع على الشعب…

  14. هذآ المبلغ كبير والهائل الم يعقل يصرف على الفقراء والمساكين وكذا في المستشفيات ودار العجزة.ووووووووووووو.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  17. إن صرف هذه الأموال الباهضة في الدمار الشامل والمغرب جد ماسة لها شعبه يعاني من البطالة والفقر والتشرد والارتفاع الساروخي في الغلاء المعيشي للمواطنين حسبي الله ونعم الوكيل من كان مسبب في صرف هذه الأموال..فتيحة.

  18. لماذا هذا التناقد .مع هذه الحكومة الجديدة .تقولون ان الصندوق فارغ … والآن لديكم هذه الأموال الباهضة في صرفها للدمار….الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح في الأشياء التي ترجع عليه بالنفع….

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