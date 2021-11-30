صحيفة عبرية: المغرب يستعد لإنتاج الطائرات المسيرة الإسرائيلية

هبة بريس

ذكرت صحيفة “اسرائيل 24″، أن المغرب يستعد لإنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة في البلاد بتقنيات إسرائيلية.

وحسب تقرير الصحيفة العبرية، فمن المرجح أن تكون الوحدة الأولى في الشمال والثانية في جنوب المملكة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ستكلف في الأشهر المقبلة لجنة مغربية إسرائيلية للوقوف على تحقيق هذا المشروع، مع مراعاة المناطق التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة المشروع، من موانئ ومطارات، ومراعاة الجانب الأمني أيضا.

هذا ويشار إلى أن المغرب وإسرائيل وقعا قبل أيام اتفاقا للتعاون الأمني بين البلدين “بمختلف أشكاله” في مواجهة “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”.

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