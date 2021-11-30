فايزر: نعمل على نسخة جديدة من اللقاح لمواجهة “أوميكرون”

هبة بريس - وكالات

بدأت شركة فايزر العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 تستهدف متحورة أوميكرون في حال لم يكن اللقاح المتداول حاليًا فعّالًا في الحماية من هذه النسخة الجديدة، حسبما أعلن الاثنين رئيس الشركة ألبير بورلا.

وقال في مقابلة مع محطة “سي إن بي سي” الأمريكية “لا يزال هناك الكثير من الغموض” بشأن المتحورة الجديدة التي رصدت في جنوب إفريقيا ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها “مُقلقة”.

وأضاف “سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع”.

لكن “إذا كان اللقاح (الحالي) أقلّ فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة، قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد”.

وابتكرت فايزر سابقًا نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة متحورات دلتا وبيتا، إلّا أنهما لم تُستخدما.

وأكّد بورلا أن، في حال استدعت الحاجة، “سيكون لدينا لقاح جدي في غضون 95 يومًا”.

وشدّد على أن الشركة تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.

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