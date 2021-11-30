فاس.. إحالة 5 أشخاص على النيابة العامة بتهم افتعال حوادث سير وهمية

2021-11-30 / 10:03 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

أحالت مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية “فاس المدينة” نهاية الأسبوع المنصرم على أنظار النيابة العامة المختصة، 05 أشخاص من بينهم فتاتين، تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 سنة، وذلك بعد أن اشتبه تورطهم في قضايا تتعلق بافتعال حوادث سير وهمية بغرض النصب على شركات التأمين.

وقد تم توقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي تنحدر من عائلة واحدة بعد افتعالهم حوادث سير وهمية باستعمال دراجة ثلاثية العجلات والتصريح بها لشركات التأمين، من أجل الحصول على مبالغ التعويض وبذلك تتم عملية النصب على شركات التأمين، وهو ما تبين من خلال البحث المعمق مع عناصر الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط على مستوى مدينة فاس والنواحي.

وتجدر الإشارة أن مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية فاس المدينة أحالت على النيابة العامة المختصة مند بداية شهر مارس من السنة الجارية 32 مشتبه تورطه في مثل هذه القضايا الإجرامية من بينهم فتاة قاصرة، على خلفية ارتكابهم وافتعالهم حوادث سير وهمية من شأنها النصب والاحتيال على شركات التأمين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل إحالتهم على أنظار المحكمة، وذلك لتحديد جميع الحوادث المرورية الوهمية المصرح بها، ورصد حجم وقيمة المبالغ المالية المتوصل بها عن طريق هذا الأسلوب الاحتيالي، فيما يبقى البحث متواصلا من أجل إيقاف باقي المتورطين والمشاركين في هذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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