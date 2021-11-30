الراشيدية.. توقيف شخص وحجز نصف طن من مخدر الشيرا

2021-11-30 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 29 نونبر الجاري، من حجز نصف طن (500 كيلوغراما) من مخدر الشيرا وتوقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية “قصر أيت يحيى أوصغير” التي تبعد بحوالي 160 كيلومتر عن مدينة الرشيدية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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